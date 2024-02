Prefeitura de Jequié intensifica atendimento social aos atingidos pelas chuvas

Pelo terceiro dia consecutivo, a Prefeitura de Jequié segue mobilizando as equipes da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo e Secretaria de Desenvolvimento Social no atendimento das famílias afetadas pelas chuvas no bairro Cachoeirinha; no Pau Ferro e Baixa do Bonfim, no Jequiezinho; no Conjunto Habitacional URBIS IV, no bairro Espírito Santo; na Rua Bolívar Reis e adjacências, no KM 3, entre outros pontos com registro de alagamentos.

Nos locais afetados, seguem os serviços de limpeza e desobstrução das vias públicas, além das equipes de vacinação, que estão disponibilizando a atualização do calendário vacinal e prestando orientação aos moradores sobre os riscos de consumo dos alimentos contaminados pelas águas de enxurrada. Como parte das ações de apoio à população, as equipes técnicas dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que atuam em cada bairro, vem realizando o cadastro de identificação das demandas dos moradores e, em seguida, são entregues cestas básicas, colchões e outros itens. Informações e Foto: SECOM/PMJ

