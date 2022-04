Prefeitura de Jequié intensifica campanha de incentivo à Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas

Com o retorno das aulas presenciais, após dois anos da pandemia, uma parte dos estudantes do Sistema Municipal de Ensino, na modalidade da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI), deixaram de frequentar as aulas. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, iniciou nesta segunda-feira, 18, uma campanha de reforço que visa consolidar e aperfeiçoar o enfrentamento à evasão escolar entre jovens com idade a partir de 15 anos, adultos e idosos. Denominada de “EPJAI: Voltar a estudar é esperançar”, a iniciativa pretende criar uma mobilização de incentivo à matricula e ao retorno deste público às escolas.

A atividade consiste na participação de profissionais e trabalhadores da Educação que, em formato de busca ativa, fazem as visitas domiciliares nos bairros e localidades rurais, identificando e resgatando os alunos que deixaram de frequentar a escola no período de pandemia, mesmo no formato online, e acabaram abandonando os estudos, ou pessoas dentro do perfil etário e que não estão matriculadas, deixando de ter acesso ao ensino. As visitas às residências das famílias com crianças, adolescentes e idosos são guiadas pelos dados abastecidos pelas secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social, o que traz mais agilidade durante a busca ativa. De acordo com a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio, a campanha, que vai até 28 de abril, é uma estratégia importante e que deverá dar resultados positivos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

