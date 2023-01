Prefeitura de Jequié intensifica limpeza urbana e manutenção dos espaços públicos nos bairros

Com o propósito de intensificar a limpeza urbana, e promover a manutenção dos espaços públicos, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, desde a estiagem, vem atribuindo diversas ocupações às equipes de trabalho, para garantir que o serviço essencial básico, que está diretamente associado à saúde pública e ambiental chegue a todos os lugares.

Diariamente, equipes são designadas aos pontos de coleta de lixo doméstico e entulhos, e de forma simultânea, as demais executam serviços de capina, roçagem, varrição, poda de árvores, entre outros.

As ações, seguem o cronograma que atende a demanda dos espaços públicos, portanto, nesta terça-feira, 10, as equipes estão realizando a limpeza da praça da Criança, no bairro São Luís, praça da Amaralina, praça do Alto da Bela Vista, Unidade de Saúde da Família (USF) Giserlando Biondi, quadra do Inocoop, no Jequiezinho, Algarobas, Trevo do Poliduto, além da poda das árvores da Avenida Santa Luzia, no Joaquim Romão, Rua Belém, na Cidade Nova, ruas próximas ao Parque de Exposições Luiz Carlos Braga, no Jequiezinho, e Anel Viário de Jequié. Informações e Foto: SECOM/PMJ

