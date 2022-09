Prefeitura de Jequié intensifica vacinação contra Pólio nas escolas e com postos de vacinação extras nos bairros

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, deu início, nesta segunda-feira, 5, a intensificação da aplicação da vacina contra a Poliomielite em crianças de um ano a menores de cinco anos. Até o momento já foram aplicadas 3.460 doses da vacina, atingindo a cobertura de 41.01% do público-alvo, que totaliza 8.435 crianças e, como a campanha nacional se encerra em 9 de setembro, novas estratégias de saúde estão sendo colocadas em prática para ampliar o índice de vacinados, como a descentralização da vacinação que, além das Unidades de Saúde, vêm sendo ofertada, também, em alguns postos temporários de vacinação, nos bairros e em algumas unidades escolares, sempre das 8h às 11h.

Nesta segunda-feira iniciativa contemplou as crianças que residem do Loteamento Jardim Eldorado, onde a imunização foi feita com um posto de vacinação instalado no quiosque da localidade; Na terça-feira, 6, será a vez dos moradores do bairro Jequiezinho, que vão contar um posto de vacinação temporário na Rua da Banca, e no Loteamento Vila Aeroporto, com a imunização acontecendo na sede do Centro de Endemias; Na quinta-feira, 7, o posto de vacinação será na Igreja Quadrangular, na Avenida Franz Gedeon, atendendo aos moradores das localidades do Alto do Funil, Alto da Coelba e imediações; e na sexta-feira, 9, os contemplados com o posto de vacinação temporário contra a Poliomielite serão os moradores do Mandacaru, com a imunização sendo ofertada no quiosque próximo da quadra poliesportiva, em frente ao Estádio Waldomiro Borges e um outro posto para a aplicação da vacina no quiosque do Residencial Mandacaru I.

Além dessa estratégia, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, também disponibilizou postos extras de vacinação em algumas escolas municipais, objetivando a imunização dos estudantes dentro da faixa etária que ainda não foram vacinados, ampliando, assim, os índices de cobertura contra a paralisia infantil, como forma de atender ao Ministério de Saúde, que estabelece que a campanha atinja cobertura vacinal de 95% do público-alvo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

