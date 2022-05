Prefeitura de Jequié já substituiu 62% da iluminação pública antiga pelas modernas lâmpadas de LED

Com o objetivo de aumentar a luminosidade das vias públicas, contribuindo para a segurança da população, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue realizando a modernização da iluminação pública da cidade. No total, já foram instaladas 11.818 unidades de luminárias de LED, destas, 4.600 em placas e 7.218 em bulbo, as quais representam 62% dos 18.983 pontos de iluminação existentes no município, sendo que um poste pode conter até quatro lâmpadas.

A ação consiste na recuperação da estrutura de iluminação dos postes, muitos encontravam-se completamente danificados, tendo que ser restaurados. Em seguida vem sendo feita a substituição das lâmpadas comuns amarelas por novas placas de lâmpadas de LED ou as lâmpadas LED em bulbo. Os serviços já contemplaram dezenas de localidades e bairros e, recentemente, foram concluídos no bairro KM 4; em toda a extensão da Rua da Linha e Loteamento Beta Ville, no bairro Caixa D’Água; na Avenida Parque de Exposições, no trecho que interliga a BR-330, no Jequiezinho. As equipes de trabalho estão atuando, agora, no Loteamento Vila Aeroporto e, assim que estiver concluída, a modernização da iluminação pública seguirá para o Residencial Parque do Sol, no Jequiezinho. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Helder Souza Santos, a nova iluminação, além de possibilitar mais segurança aos moradores, ainda gera economia aos cofres públicos. Informações: SECOM/PMJ

