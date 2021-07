Prefeitura de Jequié lança aplicativo para moradores solicitarem troca de lâmpadas e manutenção

A Prefeitura de Jequié está disponibilizando o aplicativo SipuB Iluminação Fácil, para atender os serviços de iluminação pública do município. Para utilizar o SipuB Iluminação Fácil basta baixar o aplicativo, apontar a câmera do aparelho celular para o QR Code que tem instalado no poste de iluminação e informar o problema encontrado. Se, por acaso, o ponto de iluminação ainda não estiver com o adesivo de QR Code, o usuário poderá fotografar o poste e enviar a foto, via aplicativo, podendo, ainda, acompanhar o andamento do chamado até que ele seja concluído. Tudo isso de forma segura, rápida, fácil e muito mais ágil.