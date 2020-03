Prefeitura de Jequié lança campanha de conscientização sobre novo coronavírus

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, deu início nesta segunda-feira, 9, ao plano de ação para um possível enfrentamento do novo coronavírus, que foi identificado na China, também chamado pela sigla Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, já são registrados 25 casos confirmados e a Bahia já conta com dois casos confirmados, sendo o último um caso de uma transmissão local do vírus, agora considerado circulante no estado.

As Unidades de Saúde estão alertas e preparadas para prestarem atendimento adequado à população e a Secretaria Municipal de Saúde já disponibilizou, nas redes sociais da Prefeitura de Jequié, uma série de cards ilustrados, com informações de formas de prevenção e sintomas do novo coronavírus e acaba de lançar, também, um jingle para rádio e redes sociais, com diversas orientações a respeito do contágio por Covid-19, além de informações sobre os cuidados que a pessoa deve ter para não se infectar. Até as 17h da última sexta-feira, dia 6, a Bahia havia registrado 93 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 21 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 33 foram descartados laboratorialmente, 38 aguardam análise laboratorial e um caso foi confirmado. Os municípios notificantes foram Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Porto Seguro, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais. Ressalta-se que os números são dinâmicos à medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

