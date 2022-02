Prefeitura de Jequié lança campanha de orientação para o uso da ciclofaixa

Entregue para uso dos ciclistas que transitam na Avenida César Borges, a ciclofaixa é uma forma de garantir aos usuários mais segurança no trânsito. Com este objetivo, a Prefeitura de Jequié promoveu interferências na via, como as obras de pavimentação em microrrevestimento asfáltico a quente, que devolveu a homogeneidade do pavimento e, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), implantou os seis quilômetros de ciclofaixa, cuja extensão acompanha o desenho viário da Avenida.

A Avenida César Borges foi escolhida para receber o novo equipamento por ser um local que já é muito utilizado para o lazer das pessoas, que utilizam para a prática de caminhadas, corridas e que vem sendo bastante frequentado pelos ciclistas amadores e pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. A ciclofaixa conta com a pintura de identificação do espaço deliminatório, no piso, a aplicação dos taxões luminosos, que fazem parte do sistema de segurança do equipamento que, em breve, passará a contar com o apoio dos medidores de velocidade para fiscalização e monitoramento com câmeras de alta definição.

QUEM ESTIVER TRANSITANDO PELA AVENIDA CÉSAR BORGES, DEVEM FICAR ATENTOS:

– As faixas sinalizadas na horizontal, em vermelho, com o trajeto demarcado pelos taxões, sempre na direção de tráfego da pista, é a área delimitada para a ciclofaixa;

– Nas duas mãos da Avenida existem a sinalização vertical e horizontal indicando a velocidade máxima, que é de 50 quilômetros;

– É importante que os usuários menores estejam sempre acompanhados por um adulto responsável;

– A ciclofaixa não foi instalada para ser usada para treinamento ciclístico. Portanto o limite máximo para velocidade dentro da ciclofaixa é de 20 quilômetros e os ciclistas que ultrapassem essa velocidade não devem estar trafegando nesse espaço;

– Nas ciclofaixas é obrigatório que as bicicletas que trafegam à noite apresentem sinalização noturna dianteira e traseira;

– De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é infração gravíssima transitar com o veículo em ciclofaixas. A multa para o condutor é de R$ 880,41. Fiquem atentos e redobrem o cuidado, pois a utilização da ciclofaixa é exclusiva para ciclistas e deve ser respeitada. Informações e Foto: SECOM/PMJ

