Prefeitura de Jequié lança campanha para pagamento do IPTU 2021 e o desconto permanece o mesmo de 2020

A prefeitura de Jequié lançou a campanha para pagamento do Imposto Predial Urbano, (IPTU), relativo ao ano de 2021. Segundo informações, para o contribuinte ter o desconto de 12%, ele tem que pagar o seu IPTU em taxa única até o próximo dia 31 de Maio, ou dividir o imposto em até 08 vezes, onde o pagamento pode ser feito através do PIX. Para quem não recebeu o seu carnê em casa, pode requerer através do site oficial da Prefeitura de Jequié.

Vale salientar, que mesmo diante de todas as dificuldades enfrentada por todos no período de pandemia, o desconto de 12% em taxa única, foi o mesmo dado pela antiga gestão no ano de 2020. A única coisa que mudou para o contribuinte, foi a divisão, que em 2020 foi dividido em até 07 vezes, já agora em 2021 a divisão foi feita em até 08 vezes pela prefeitura do município.