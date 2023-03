Prefeitura de Jequié lança programa que oferece MAIORES descontos no IPTU 2023

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Fazenda, lançou ontem (06), o programa que oferece descontos no IPTU de 2023 aos contribuintes que estiverem em dia com o imposto municipal. Além dos 10% que, habitualmente, é ofertado com o pagamento da cota única, para os adimplentes, esse ano, foi criada uma bonificação a mais: as pessoas que efetuarem o pagamento do IPTU em cota única e que têm histórico de adimplência, ou seja, aqueles que mantêm-se em dia com o IPTU DO SEU IMÓVEL, vão receber mais 15%, totalizando 25% de desconto no IPTU. O contribuinte adimplente pode, ainda, optar pelo parcelamento, em até nove vezes, e receberá 10% de desconto nas parcelas pagas em dia.

De acordo com o Departamento de Tributos, o imóvel que estiver adimplente com IPTU de todos os exercícios anteriores ao do lançamento, fará jus a um desconto no IPTU do exercício do lançamento no valor de 15%, se efetuar o pagamento do IPTU exercício do lançamento em cota única ou manter-se adimplente no parcelamento. Terá direito ao desconto de 10% se efetuar o pagamento do IPTU do exercício do lançamento, em parcelas.

Aqueles que ainda não estão adimplentes, mas que queiram aproveitar-se do desconto, tem até o dia 20 de abril para liquidar os débitos, para que a Prefeitura de Jequié consiga aplicar o desconto de adimplência, tanto em cota única quanto nas parcelas. Informações: SECOM/PMJ

