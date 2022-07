Prefeitura de Jequié leva ações sociais aos moradores do distrito de Nova Esperança

A ação itinerante Social na Comunidade, realizada pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, atendeu, nesta quinta-feira, 7, os moradores do distrito de Nova Esperança. O objetivo é levar a prestação dos serviços sociais e outros atendimentos, até as pessoas que residem nas localidades rurais e que, por motivos de distância ou quaisquer outras circunstâncias, não têm acesso aos serviços sociais.

Desde que foi iniciado, em maio, o projeto já foi executado nos distritos de Florestal e Oriente Novo, registrando centenas de atendimentos. O trabalho é desenvolvido por uma equipe de profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, pedagogos, auxiliares e policiais militares do 19º Batalhão, que atuam com a Operação Ronda Maria da Penha. Além deste serviço, foram ofertados aos moradores, no espaço da Escola Municipal Mauro Almeida, os serviços gratuitos de cadastro do ID Jovem, sob coordenação da Diretoria da Juventude; a atualização do cadastro único (CadÚnico/NIS); orientações sobre o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), solicitação de certidão de nascimento e casamento; além do atendimento com visitas domiciliares do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Núcleo de Atendimento às Mulheres (NAM); e Conselho Tutelar. Informações e Foto: SECOM/PMJ

