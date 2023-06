Prefeitura de Jequié leva Caravana Cultural Jorge Salomão aos estudantes da Escola Municipal Nossa Senhora da Luz

Objetivando democratizar o acesso a cultura e, ao mesmo tempo, celebrar o Dia Nacional do Sanfoneiro, data comemorada no dia 26 de maio, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação, levou até a Escola Municipal Nossa Senhora da Luz, no bairro KM 3, a Caravana Cultural Jorge Salomão, contemplando os estudantes dos turnos matutino, vespertino e noturno, na sexta-feira, dia 26.

Além dos alunos, os professores e funcionários também tiveram a oportunidade de vivenciar oficinas de yoga, ministrada pela professora Elane Nardotto, e de confecção de bonecos, com a atriz e coordenadora de Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo, Lorena Geambasteane. O evento contou, ainda, com apresentações culturais dos cantores Jô Bahia, Jorge Becker, Kleber Camargo e Paulinho Santana, Palhaço Zuada, Banda Império, do grupo de dança Powerdance 073, além dos sanfoneiros Carlos Sampaio, Gilson Prates, Tribuna do Acordeon, Val e Ana Luise, do Grupo Zabumbaia, do município de Manoel Vitorino, que foram entrevistados pelo secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, abordando a história da sanfona e os seus principais expoentes.

Durante a execução da Caravana Cultural Jorge Salomão foram apresentados os resultados dos trabalhos realizados na escola na I Unidade, como a mostra organizada pela professora Edna Solange Bispo Silva, por exemplo, que desenvolveu atividades curriculares com os estudantes da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EJPAI). Informações e Foto: SECOM/PMJ

