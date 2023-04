Prefeitura de Jequié mantém investimentos em ações de urbanização e segue com obras estruturantes

Com o objetivo de modernizar e promover mais desenvolvimento urbano, melhorando a estrutura dos equipamentos públicos, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, segue com um grande pacote de obras em andamento. Como parte dessas ações, seguem a construção de novas creches, a reforma de Unidades de Saúde, além dos serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura, da Escola Municipal Anísio Teixeira e da Escola Municipal Franz Gedeon, no Jequiezinho; a reforma do Centro de Municipal de Tempo Integral Ademar Vieira, no Joaquim Romão; a construção do Shopping Popular Municipal, no Centro; entre muitas outras obras.

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, acompanhado pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, esteve em visita à Escola Municipal Anísio Teixeira que, em poucos dias, deverá ser entregue completamente requalificada, contando com a instalação de energia solar, quadra poliesportiva coberta, campo society, com grama sintética, além da acessibilidade às crianças assistidas por meio de um elevador, que comportará um estudante em cadeira de rodas e um acompanhante.

Melhorias estruturais também estão sendo implementadas na Escola Municipal Franz Gedeon e Centro de Municipal de Tempo Integral Ademar Vieira, que estão passando por intervenções nos telhados, pisos, sistemas elétricos e hidrossanitários, aplicação de forro, instalação de ar condicionado, entre outras benfeitorias. Informações e Foto: SECOM/PMJ

