Prefeitura de Jequié mobiliza frentes de recuperação das vias públicas após chuvas

O trabalho de recuperação das vias públicas, afetadas pelas fortes chuvas, teve sequência nesta quarta-feira, 30. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Públicos, esteve atuando com várias nos bairros Mandacaru, São Judas Tadeu e KM 3, localidades que sofreram com alagamentos ocasionados pela quantidade expressiva de água pluvial e que ocasionou danos na pavimentação, a queda de muros, árvores, alagamentos de ruas e avenidas, além de casas invadidas pela água e que ficaram cheias de lama.

Nas vias sem pavimentação, o trabalho consiste na retirada da terra e da lama, feito com a utilização de retroescavadeira e caçambas. E depois, é executado o serviço de recomposição, com a utilização de uma máquina motoniveladora. Nas ruas pavimentadas, o serviço conta com o apoio de diversos carros-pipa, promovendo a desobstrução e devolvendo a acessibilidade aos moradores e nos pontos onde as pedras de calçamento se soltaram ou onde a pavimentação asfáltica foi destruída, será executado a recomposição. Informações: ASCOM/PMJ

