Prefeitura de Jequié oferece curso gratuito para Eletricista de Distribuição de Energia elétrica

Ampliando a oferta dos cursos gratuitos profissionalizantes do Programa Desenvolve Jequié, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, irá oferecer o curso de Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, que será ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Com o mercado de trabalho industrial em constante expansão, os profissionais com este tipo de qualificação são sempre muito requisitados.

Serão ofertadas 40 vagas com 336 horas de carga horária e o curso contará com aulas teóricas e práticas. As inscrições estarão abertas na terça-feira, 13, e o curso gratuito profissionalizante de Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica terá início dia 26 de julho. As pessoas interessadas deverão se dirigir à Central de Cursos, na Rua Abílio Procópio Ferreira, número 226, no Centro, ou ligar para o telefone (73) 3526-1749 para obter mais informações.