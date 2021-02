Prefeitura de Jequié oferecerá apoio técnico para pequenos produtores rurais

Por iniciativa da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, aconteceu, na manhã desta quarta-feira, 10, no distrito da Fazenda Velha, uma reunião para pequenos produtores rurais, com o intuito de discutir as demandas e de apresentar aos agricultores a estrutura técnica da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, bem como os serviços de apoio técnico ofertados pelo município. Estiveram presentes, o secretário de Agricultura Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos Brandão; o diretor municipal de Expansão Rural, Murilo Meneses; o engenheiro agrônomo da Secretaria, Robson Andrade; o agente de crédito do Banco do Nordeste, Pedro Alves; moradores e pequenos produtores do Assentamento Santa Cruz e do Assentamento São Judas Tadeu.