Prefeitura de Jequié oferecerá revisão gratuita para vestibulares

Com o objetivo de prestar um suporte educacional aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que vão tentar vagas nas universidades públicas e privadas, neste meio de ano, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, estará disponibilizando, gratuitamente, uma revisão intensiva como forma preparatória para os vestibulares. A iniciativa, coordenada pela Diretoria da Juventude, vai oferecer 518 vagas para alunos da Rede Pública e estudantes de colégios particulares que possuam bolsas integrais.

O projeto, denominado de #JuventudeNaUniversidade, será executado no formato de aulões, nos dias 1, 2 e 3 de junho, no Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, contemplando os conteúdos de Biologia, Atualidades, Geografia, História, Matemática, Português, Redação, Física e Química. As aulas serão elaboradas e realizadas pelos profissionais da Educação. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, a oferta da revisão preparatória vai auxiliar estudantes que tentarão uma vaga para o Enem e vestibulares. Informações: SECOM/PMJ

