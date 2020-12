Prefeitura de Jequié paga hoje o 14° salário aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias

O Prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, autorizou na manhã de ontem (22), o pagamento do 14° salários dos ACS/ACE, os valores dos agentes estarão disponíveis nas contas dos servidores ACS/ACE na data de hoje (23). O pagamento do 14º salário aos agentes comunitários de saúde e aos de combate às endemias conforme determina a Lei Municipal de nº 2.118 de 13 de janeiro de 2020 que, em seu primeiro artigo estabeleceu: “Fica instituído no Município de Jequié –Ba, o repasse do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agente de combate às endemias que integram o quadro de servidores efetivos do município”.

Com repasse de R$ 135.800,00 (centro e trinta e cinco mil e oitocentos reais) os agentes de combate às endemias terão seus contracheques aumentados na proporção dos seus vencimentos mensais. Já aos agentes comunitários de saúde (ACS) o pagamento foi no valor de R$ 449.400,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais) perfazendo ao todo um desembolso dos cofres municipais no montante de R$ 585,200,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais) para contemplar essa classe profissional tão importante e indispensável à saúde pública do nosso município.

