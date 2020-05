Prefeitura de Jequié paga hoje salário dos funcionários efetivos e REDA da Educação

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Fazenda, informa que liberou, nesta sexta-feira 8, o pagamento dos vencimentos do mês de abril dos servidores efetivos do magistério e do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), da Educação, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), no montante de R$ 2,9 milhões (dois milhões e novecentos mil reais). Ao Instituto Municipal de Previdência (IPREJ) foi transferido o valor de R$ R$ 4,6 milhões (quatro milhões e seiscentos mil reais), sendo R$ 1,5 milhão (um milhão e meio) vinculados ao FUNDEB e R$ 3,1 milhões (três milhões e cem mil reais) oriundos dos recursos livres do município. Com a queda dos repasses de recursos advindos do governo federal e estadual, ainda se necessita conhecer o valor do repasse de ICMS da próxima terça-feira, 12, para definir a data de liberação dos vencimentos dos servidores remanescentes.

Comentários no Facebook:

Comentários