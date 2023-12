Prefeitura de Jequié paga salário de novembro nesta quinta e 2ª parcela do décimo dia 8 de dezembro, injetando mais de R$ 28 milhões na economia local

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, anunciou, a antecipação da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais e o pagamento que, de acordo com o calendário anual divulgado em janeiro pela Secretaria da Fazenda, estava programado para ser efetuado no dia 20 de dezembro, será mais um ano, antecipado, impulsionando as vendas e gerando aquecimento de todos os setores da economia da cidade.

Já o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, relativos ao mês de novembro, será efetuado nesta quinta-feira, 30. Somando a segunda parcela do 13º, o repasse do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié (IPREJ), e a folha de novembro, a Prefeitura de Jequié injetará mais de R$ 28 milhões na economia local neste início do período natalino. Isso sem o acréscimo dos valores que ainda vão ser pagos aos servidores com os vencimentos relativos ao salário do mês de dezembro.

Para o gestor municipal, Zé Cocá, a medida é uma demonstração de respeito e reconhecimento ao trabalho que vem sendo executado por todos os servidores em prol do desenvolvimento e do avanço do município, ao mesmo tempo em que comprova que o reordenamento financeiro implementado pela administração municipal nas contas públicas, vem gerando resultados exitosos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários