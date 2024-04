Prefeitura de Jequié participa de visita intersetorial ao Centro Ambiental Porto Sul da BAMIN

Com o objetivo de estreitar contatos e, desta forma, fortalecer a parceria institucional entre a Prefeitura de Jequié e a BAMIN, representantes de diversas secretarias municipais participaram na terça-feira, 2, de uma visita ao Centro Ambiental Porto Sul. Estiveram presentes a secretária de Educação, Elvia Sampaio; o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; o secretário de Serviços Públicos, Leonardo dos Reis; a diretora do departamento de Projetos da Secretaria de Educação, Poliane Bulhões; além da equipe técnica da BAMIN.

O Centro Ambiental Porto Sul é uma área de compensação florestal de 1.703 hectares na Unidade de Conservação Parque Estadual da Ponta da Tulha, em Ilhéus, e que possui um alto grau de conservação, abrigando ecossistemas importantes como mata ombrófila, restingas arbóreas e manguezais, contribuindo para a proteção da biodiversidade. O Programa de Compensação Florestal tem como foco exclusivo a preservação da Mata Atlântica por meio da proteção aos ecossistemas naturais deste bioma.

De acordo com a BAMIN, o projeto ambiental que vem sendo desenvolvido envolve reflorestamento de Área de Proteção Permanente (APP), resgate de animais e execução de programas ambientais. Para o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos, a parceria com a empresa pode auxiliar na construção de estratégias e de projetos que auxiliem na preservação do meio ambiente e dos biomas existentes no município de Jequié. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários