Prefeitura de Jequié promove ação integrada alusiva à conclusão da II Unidade do Sistema Municipal de Ensino

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, promoveu nesta sexta-feira, 23, uma série de ações em culminância ao encerramento da II Unidade do Sistema Municipal de Ensino. A iniciativa foi executada em diversas unidades escolares e dois espaços alternativos, sendo um na Praça de Esportes Valter Gomes de Santana, em frente ao Estádio Waldomiro Borges, Mandacaru, e na Praça Duque de Caixas, no Alto da Prefeitura, Jequiezinho.

A proposta, feita de forma a promover a integração da rede, teve como tema o meio ambiente e contou com a participação das 82 escolas municipais, como a Escola Jornalista Fernando Barreto e Colégio Municipal Stela Câmara Dubois; Colégio Municipal Professora Alíria Argolo Pereira, Escola Municipal Ana Silva, Grupo Escolar Professora Adelaide Rodrigues Lima; Centro Educacional Senador Joao Calmon; Centro de Educação de Tempo Integral Ademar Vieira; Escola Municipal Professor Aurino Nery; Centro Educacional Professor Brito; Centro de Educação Infantil Santa Tereza; Centro de Educação Infantil Baixa do Bonfim; Centro de Educação infantil Alaor Coutinho; Escola Municipal Padre Antônio Molina; Escola Municipal Professor José Simões de Carvalho; Escola Municipal José Augusto Barreto; Escola Municipal Professora Floripes Sodré; Escola Municipal Maria Biondi; Escola Municipal Amélia Ribeiro Oliveira; Escola Municipal Curral Novo; Escola Municipal José Francisco de Almeida; Escola Municipal Adolfo Ribeiro; Escola Municipal Doutor Carlos Aguiar Ribeiro; Creche Doutor Antônio Astolpho dos Santos; Centro Educacional Ministro Simões Filho; Escola Municipalizada Professora Anita Rabelo Barreto; Centro de Educação Infantil Jorge Luiz; Escola Municipal Maria Lúcia Jaqueira; Escola Municipal Nossa Senhora da Luz e Escola Municipalizada Vasco Filho; além das escolas do campo.

A programação contou com plantio de árvores, exposições de trabalhos, atividades lúdicas, ações socioeducativas destinadas aos estudantes de todas as etapas e modalidades, teatro, produção de arte, dança, sarau, contação de histórias, leitura de livros sobre o assunto, entre outras proposições ligadas à temática do meio ambiente e sustentabilidade, que foram executadas como parte da conclusão de II Unidade. Informações e Foto: SECOM/PMJ

