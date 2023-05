Prefeitura de Jequié promove atividade de integração para alunos das escolas municipais zona rural

Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e integração aos estudantes das escolas municipais da Zona Rural e da região da caatinga, associado à uma visita técnico-pedagógica a partir da observação, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, promoveu, nesta quinta-feira, 25, uma atividade que mobilizou centenas de crianças, acompanhadas pela coordenação das Escolas do Campo.

Os alunos estiveram visitando a 42ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Jequié, no Parque de Exposições Luiz Carlos Braga, e embarcaram em um passeio na Carreta da Alegria, devidamente monitorados pelas professoras, onde conheceram e exploraram praças públicas e outros espaços públicos da cidade. A visita contou com a participação de estudantes da Escola Municipal Judith Rabelo, do distrito de Monte Branco; Escola Municipal São Jorge, distrito do Baixão; Escola Municipal Antidio Barros, do povoado da Santa Clara; Escola Municipal Dimas Ribeiro, do povoado da Jiboinha; Escola Municipal Violeta Montal, do povoado de Morro Verde e Escola Municipal Arlindo Cruz, do assentamento Santa Cruz. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários