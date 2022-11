Prefeitura de Jequié promove capacitação para aprimoramento do trabalho de vacinadores nas Unidades de Saúde

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e Departamento de Assistência, promoveu, nos dias 8, 10 e nesta quinta-feira, 17, uma capacitação com o objetivo de atualizar os profissionais responsáveis pela vacinação nas Unidades de Saúde do município. As atividades foram executadas no auditório do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Doutor Alaor Coutinho (CAIC), no bairro Jequiezinho, e contaram com a presença do grupo de técnicos de enfermagem que atuam nas Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde de Jequié.

A capacitação, ministrada por Rosiane Eloi, enfermeira servidora do município, especializada em rede de frio e sala de vacina, buscou o aprimoramento do processo de trabalho dos profissionais que lidam, diariamente, com uma grande parcela da população. Foram esclarecidas possíveis dúvidas sobre as 18 vacinas do calendário vacinal e sobre a importância da rede de frio, estrutura que é indispensável para a conservação e manutenção da qualidade e da potência dos agentes imunizantes contra as doenças. A capacitação também tratou sobre a montagem das caixas térmicas para armazenamento dos imunobiológicos, que são usadas para manter a temperatura adequada da vacina durante o transporte, entre outros assuntos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

