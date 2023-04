Prefeitura de Jequié promove capacitação para merendeiras sobre manipulação de alimentos nas escolas municipais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, por meio da coordenação de Alimentação Escolar, promoveu nessa quinta-feira, 30, uma capacitação para as trabalhadoras da Educação, responsáveis pela manipulação de alimentos das unidades escolares. Estiveram presentes, o presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Manoel Gonçalves; o diretor do Departamento Pedagógico, Josué Leite; a coordenadora da Educação Especial, Sara Evangelista; a professora Claudia Pereira, do Departamento Pedagógico e membro do CAE; o coordenador da Alimentação Escolar, Alberto de Sá Roriz Júnior; a nutricionista responsável pela equipe técnica da Alimentação Escolar, Ana Maria Bulhões; equipe técnica de nutrição da Secretaria de Educação; além das merendeiras das escolas municipais.

O evento, que é parte da rotina de educação continuada e tem como premissa a manutenção da qualidade da merenda escolar, ocorreu no auditório do Centro Educacional Professor Brito e teve como objetivo atualizar os servidores quanto aos procedimentos de boas práticas desde o recebimento, estocagem e preparo dos alimentos que serão servidos aos alunos. Também foram abordados assuntos sobre as atualizações da legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e sobre a importância da constante fiscalização da qualidade do alimento entregue pelos fornecedores.

Durante o encontro, foram reforçadas as boas práticas de higiene, manipulação e a maneira de servir os estudantes. Para a nutricionista responsável pela equipe técnica da alimentação escolar, Ana Maria Bulhões, foi mais um momento de aproveitamento, de aprendizado e de troca de informação que vão auxiliar no aperfeiçoamento do atendimento dos serviços prestados aos alunos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

