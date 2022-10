Prefeitura de Jequié promove Caravana da Alegria com distribuição de mais de 11 mil brinquedos para alunos das escolas

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Cultura e Turismo, dará início, nesta terça-feira, 11, ao projeto “Caravana da Alegria”, destinado às crianças matriculadas na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, das escolas municipais. A iniciativa, uma comemoração à passagem do Dia das Crianças, faz parte, também, das ações de reforço da campanha de erradicação do trabalho infantil, executadas através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e vai contemplar estudantes das unidades escolares da sede e da Zona Rural.

Com uma vasta e diversificada programação, com a participação de animadores, personagens infantis, atividades recreativas, brincadeiras lúdicas, distribuição de guloseimas e de mais de 11 mil brinquedos, a Caravana da Alegria procura evidenciar a importância das brincadeiras no processo de desenvolvimento das capacidades cognitivas das crianças, como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação, além de ampliar a socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais.

Nesta terça-feira, 11, as ações acontecerão no Estádio Waldomiro Borges, no bairro Mandacaru, das 8h às 17h, destinada aos estudantes da sede, contemplando cerca de sete mil alunos de 35 escolas. Na quinta, 13, as ações serão levadas para as unidades escolares do distrito de Florestal, Itaibó, Itajuru e Barra Avenida; e na sexta-feira, 14, para o povoado de Nova Esperança, além de centros de educação infantil e creches. Informações: SECOM/PMJ

