Prefeitura de Jequié promove cerimônia de conclusão aos alunos do curso gratuito de Assistente Administrativo

Em um mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, a busca pela profissionalização é uma alternativa que pode ajudar muitas pessoas a encontrarem novas oportunidades, contribuindo para a geração de renda e na diminuição das desigualdades sociais. Este foi o objetivo da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), ao disponibilizar, gratuitamente, o curso profissionalizante de Assistente Administrativo para o público assistido pela Assistência Social. Nesta terça-feira, 13, foi realizada a solenidade de encerramento de turma e estiveram presentes, a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; o secretário de Relações Institucionais, Eliezer Pereira, o Fiim; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso Galvão; a gestora de Políticas Públicas da Secretaria, Marinelma Macedo; a coordenadora da Central de Cursos, Geisa Calhau; a instrutora, Darlene Ramos; as representantes do SENAI/Jequié, Queila Cristina Oliveira e Priscila Santos Souza; e os formandos e formandas.

Iniciado em 16 de outubro, o curso contou com uma carga horária de 160 horas e a participação de 25 alunos com idade a partir dos 18, que tiveram que desenvolver noções de rotinas administrativas, cálculos matemáticos, saúde e segurança no trabalho, além de informática, legislação previdenciária e trabalhista, estando aptos para atuar em qualquer empresa que possua a vaga. Informações e Foto: SECOM/PMJ

