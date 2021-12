Prefeitura de Jequié promove Copa Sub-20 para fomento do futebol de base

Com o objetivo de fomentar a prática esportiva, assim como o futebol de base, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou a Copa Sub 20 de Futebol. Iniciado em 20 de novembro, a disputa chegou a sua reta final neste final de semana, contando com a grande participação das comunidades dos bairros envolvidos e de equipes de outros municípios, sendo oito equipes, divididas em dois grupos, com os jogos acontecendo no Estádio Waldomiro Borges, no Mandacaru. Estiveram presentes, o secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, o Budega; equipe técnica da Secretaria.

Ao todo seis times da cidade e dois de municípios vizinhos compuseram as equipes participantes e as semifinais foram disputadas no sábado, 18, pelos times do Grupo C, formado pelas equipes Águia Clube Jequié e Esporte Clube Time Grande e pelos integrantes das equipes do Grupo D, Escolinha de Futebol Valentes de Deus versus Escolinha de Futebol Ballack, da cidade de Aiquara. Desta disputa, emergiram os dois times da final: Águia Clube Jequié e Escolinha de Futebol Ballack, que protagonizaram lances e disputas acirradas na final realizada no domingo, 19. E do confronto sagrou-se o time de Aiquara, que levantou o troféu de campão da Copa Sub 20 de Futebol/2021, um evento marcado pela alegria da torcida que acompanhou os times. Os troféus entregues às equipes prestaram uma homenagem. O de campeão recebeu o nome do jogador Antônio Marques, o Cristóvão, e o de vice-campeão, o de Marcos Vinícius.

