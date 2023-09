Prefeitura de Jequié promove curso de enxertia de cacaueiros para pequenos produtores da Fazenda Velha

A capacitação, realizada no auditório do Distrito de Irrigação da Fazenda Velha (DIRFAV), foi ministrada pelo técnico da CEPLAC, Edson Jarade Miranda e contou com a participação de dezenas de produtores da localidade, muitos já produzem a cacauicultura contando com o suporte de irrigação existente a partir das águas da Barragem da Pedra. Durante o encontro, os participantes tiveram acesso ao conteúdo teórico e prático, sobre os tipos de enxertia, informações sobre o período certo para a colheita do fruto e o preparo das hastes das plantas.

A técnica de enxertia consiste na união do tecido de duas plantas diferentes, denominadas nesse processo como o enxerto, sendo este chamado popularmente de “garfo” ou “cavaleiro” e o porta-enxerto, conhecido como “cavalo” ou “cavalinho”. As plantas são unidas para continuarem crescendo como uma só e o objetivo desse processo é unir as raízes fortes com a copa produtiva. Este processo pode ser realizado, em geral, por vários motivos, como resistência a doenças e pragas, aumento de produtividade, melhoria da qualidade entre outros. Para o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos, esse processo de aprimoramento das práticas de plantio do cacau são muito importante para a melhora da cadeia produtiva. Informações e Foto: SECOM/PMJ

