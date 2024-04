Prefeitura de Jequié promove Dia D de Vacinação contra a Gripe neste sábado

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado, 13, o Dia D da Vacinação contra a Influenza para todo o público-alvo da campanha. As pessoas elegíveis devem procurar qualquer uma das Unidades de Saúde da sede do município, no horário das 8h às 17h, e na Zona Rural, das 8h às 14h, munidas de documento com foto e caderneta de vacinação. No caso dos profissionais dentro do perfil de vacinação, é necessário apresentar comprovante de vínculo ativo.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 2024 teve início no último dia 18 de março e se estenderá até o dia 31 de maio. Este ano, o Ministério da Saúde antecipou a campanha em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país; tradicionalmente, ela é realizada entre os meses de abril e maio. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

“Estamos com duas campanhas de vacinação em atividade, a contra a Dengue e a outra, a vacinação contra a gripe e precisamos da participação da população, sendo a vacinação a melhor forma de garantir a proteção contra o vírus e reduzir o risco de complicações respiratórias. Quem tomou a vacina em 2023 ou nos anos anteriores também deve procurar uma das nossas Unidades de Saúde na sede ou na Zona Rural do município, lembrando que todas vão estar funcionando no sábado, e se vacinar.”, destacou o secretário de Saúde, Marlon Pereira.

Confira os locais de vacinação na Zona Rural:

Povoado da Fazenda Velha – Na Associação

Povoado da Frisuba – No posto da antiga escola

Povoado de Campo Largo – No salão paroquial

Povoado da Barragem da Pedra – Na Unidade de Saúde

Distrito Itaibó – Na Unidade de Saúde

Distrito Baixão – Na Unidade de Saúde

Distrito de Nova Esperança – Na Unidade de Saúde

Distrito de Florestal – Na Unidade de Saúde

Distrito de Itajuru – Na Unidade de Saúde

