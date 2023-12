Prefeitura de Jequié promove encerramento do curso profissionalizante gratuito de massas e pizzas

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), concluiu nesta quarta-feira, 20, mais um curso profissionalizante gratuito de massas e pizzas, destinado às pessoas que têm o interesse em desenvolver novas habilidades e avançar no competitivo mercado de trabalho. Estiveram presentes, a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; a gestora de Políticas Públicas, Marinelma Macedo; o gestor do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Emerson Nery; a coordenadora da Central de Cursos, Geisa Calhau; os representantes do SENAI/Jequié, Massai Barreto Lima, que é coordenador de cursos; e a assistente de Processos e Negócios do SENAI, Priscila Santos Souza; as instrutoras do curso, Derizania Rodrigues e Ginêi Barros Lima; e os 20 alunos que participaram.

O curso teve carga horária de 160h e abordou a teoria e prática das etapas de produção de massas e pizzas, entre elas, os métodos de preparo e a elaboração dos tipos das massas, seus recheios, montagem, finalização e as noções de higiene pessoal e ambiente. Durante a solenidade de encerramento, os participantes do curso apresentaram uma exposição da produção de pizzas, como a de borda recheada, pizza de frango, pizza de queijo, pizza de calabresa, além de um variado cardápio de massas, como pães recheados. Informações e Foto: SECOM/PMJ

