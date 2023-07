Prefeitura de Jequié promove formação de professores para operacionalização dos novos laboratórios de ciências

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Educação, em parceria com a Brink Mobil Equipamentos Educacionais, deu início, nesta terça e quarta-feira, dias 18 e 19, à primeira etapa de formação dos professores do Sistema Municipal de Ensino, com vistas operacionalização dos laboratórios de ciências intermediários, disponibilizados. A capacitação foi ofertada nos laboratórios da Escola Municipal Anísio Teixeira e Escola José Francisco de Almeida, reunindo docentes de várias outras unidades escolares.

Esses laboratórios trazem uma perspectiva diferenciada de formação, pois são completamente conectados com as perspectivas da Base Nacional Comum Curricular e auxiliam os estudantes na apreensão do conteúdo pedagógico, a partir da questão teórica da sala de aula e a vivência prática no laboratório. Durante a capacitação, são mostrados a montagem, manuseio dos equipamentos e os procedimentos, colocando os docentes em contato com os itens, materiais e recursos disponíveis no laboratório. Informações e Foto: SECOM/PMJ

