Prefeitura de Jequié promove I Encontro de Observação de Aves

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, em parceria com o Grupo Jequié Birds Observadores de Aves, vai realizar, na Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, no Centro, nos dias 4 e 5 de dezembro, o I Encontro de Observação de Aves, atividade em que os participantes visam observar os animais em seu habitat, sem interferir no seu comportamento ou no ambiente em que se encontram.

O objetivo da programação é difundir a cultura de observação de aves para conscientizar sobre a preservação das espécies, a conservação do meio ambiente e o incremento do ecoturismo local. O evento contará com palestras, apresentação de peça teatral, oficinas e trilhas de avistagem, com monitoramento de guias especializados em observação de aves e, ainda, um curso de campo, com os observadores tendo contato com as espécies existentes nos biomas da Caatinga, Mata Atlântica e Mata de Cipó, localizados nos limites de Jequié. Informações: SECOM/PMJ

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários