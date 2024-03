Prefeitura de Jequié promove I Encontro dos Artesãos e discute estruturação das políticas públicas para o setor

Com o objetivo de colher, de forma coletiva, propostas para o Plano Municipal de Cultura e, assim, estruturar as políticas públicas destinadas a oportunizar fortalecimento, valorização e a preservação do Artesanato jequieense, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu na Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, nesta terça-feira, 20, o I Encontro dos Artesãos de Jequié. Estiveram presentes, o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; a agente de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fábia Viana; artistas, artesãos e a equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo.

O Artesanato é uma importante ferramenta sociocultural da economia criativa, gerando emprego e renda, além de promover a preservação das tradições, sendo essencial para a consolidação da identidade cultural do município. O evento procurou dialogar com a categoria, com vistas à construção de um diagnóstico técnico para que, a partir deste, sejam criadas as estratégias de incentivo e fomento aos artesãos, como a promoção de cursos, oficinas, palestras sobre gestão financeira, a criação de um cadastro local, avaliação dos produtos, regularização das associações e consultorias, entre outras demandas levantadas pelos participantes do encontro. Informações e Foto: SECOM/PMJ

