Prefeitura de Jequié promove I Seminário de Educação em Tempo Integral

Em mais uma iniciativa de aperfeiçoamento e capacitação dos diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e técnicos educacionais que atuam nas escolas integrais do município, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, promoveu nesta quarta e quinta-feira, dias 31 e 1, o I Seminário de Educação em Tempo Integral. O evento, realizado no auditório do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), contou com as presenças da secretária de Educação, Elvia Sampaio; da diretora do Departamento de Projetos, Comunicação e Modernização, Poliane Matos; o diretor do Departamento Pedagógico, Josué Leite; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Vitória Brandão; a vice-presidente do CACS/Fundeb, Cristina Félix; a representante do Fórum Municipal de Educação, Valdene Moura; o representante da APLB-Sindicato, Marcos Roberto Novaes; e a equipe técnica da Secretaria de Educação.

Com o objetivo de discutir a política municipal de Educação em Tempo Integral do Sistema Municipal de Ensino, a programação do evento contou com conferências, colóquios formativos e Grupo de Trabalho. Também fez parte da programação a realização de uma Consulta e Audiência Pública sobre a Lei Municipal que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Programa Escola em Tempo Integral nas Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino de Jequié. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários