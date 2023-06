Prefeitura de Jequié promove projeto em prol da defesa do meio ambiente para estudantes do Sistema Municipal de Ensino

Com o objetivo de promover a conscientização ambiental, por meio de atividades socioeducativas e práticas pedagógicas que propiciem a reflexão sobre a preservação dos recursos naturais das comunidades locais, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, Guarda Municipal e Locar Saneamento Ambiental, realizou, nesta segunda-feira, 5, o projeto “Guardiões do Tesouro Verde”, para os estudantes da Escola Municipal José Francisco de Almeida. A inciaitva foi, também, uma referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado também neste mesmo dia.

Como parte da execução do projeto, os alunos realizaram o mapeamento dos pontos viciados, ou seja, locais de descarte irregular de lixo, no entorno da escola, plantaram mudas de árvores nativas e os estudantes, líderes de classe, junto com a direção da unidade escolar e com integrantes da Locar Saneamento Ambiental fizeram um trabalho de conscientização na comunidade, promovendo, assim, o desenvolvimento de noções sobre o cuidado ambiental, por meio dos principais temas, como água, solo, lixo, reflorestamento e coleta seletiva. De acordo com a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio, além de auxiliar na apreensão do conhecimento, a proposta executada pretende auxiliar na capacitação dos estudantes para atuarem como multiplicadores de ações positivas no meio ambiente, contribuindo para o aprimoramento intelectual, social e cognitivo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

