Prefeitura de Jequié promove reforço à campanha em defesa dos direitos de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, promoveu nesta terça-feira, 14, uma ação de reforço à campanha “Faça Bonito”, que tem o intuito de mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Estiveram presentes a gestora de Proteção Social Básica, Suélen Pereira; equipe técnica dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Alto da Bela Vista, do Joaquim Romão e do Cansanção.

A iniciativa contou uma visitação ao Mirante da Sereia, no povoado da Barragem da Pedra, local escolhido para um momento de integração e de socialização. Sob supervisão dos orientadores e equipe técnica, foram realizadas atividades recreativas e lúdicas com as crianças e adolescentes atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como parte das estratégias implementadas visando a garantia dos direitos dos assistidos. Para a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, essas ações são importantes pois fortalecem os vínculos entre os jovens participantes, contribuindo para o enfrentamento ao abuso e a violência contra crianças e adolescentes. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários