Prefeitura de Jequié promove solenidade de acolhimento dos novos colaboradores convocados no Processo Seletivo da Saúde

a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, promoveu no auditório do Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, a solenidade de acolhimento dos novos profissionais aprovados e convocados no Processo Seletivo Simplificado 2023. O objetivo foi apresentar para os profissionais, todos os detalhamentos a respeito da rede municipal de Saúde, bem como reforçar o compromisso e a importância do tratamento humanizado prestado à população durante os atendimentos nas Unidades de Saúde e no setor administrativo da Secretaria, onde atuarão. Estiveram presentes o secretário de Relações Institucionais e Comunicação Social, Eliezer Pereira, o Fiim, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o secretário de Saúde, Marlon Pereira; servidores municipais, representantes dos departamentos; e a equipe técnica da Secretaria de Saúde.

Os 200 novos servidores selecionados irão atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USFs) e também em outros equipamentos públicos, como SAMU Regional, Núcleo de Prevenção e Reabilitação Física (NUPREJ), dentre outros. Na solenidade, a primeira do tipo realizada pela Prefeitura, o secretário de Saúde, Marlon Pereira, apresentou também o funcionamento da Secretaria, com ênfase no atendimento humanizado, na coesão e integração das equipes com vistas a ofertar serviços de Saúde cada vez melhores. Informações e Foto: SECOM/PMJ

