Prefeitura de Jequié promove XVII Festa do Cacau Clonado do distrito de Florestal

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente e Secretaria de Cultura e Turismo, e a Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais de Florestal (ACMPRF), com apoio da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), realizam entre sexta a domingo, dias 24, 25 e 26, a XVII Festa do Cacau Clonado do distrito de Florestal. A iniciativa, aguardada com ansiedade pela comunidade, é considerada um dos eventos mais importantes para toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final, propiciando visibilidade comercial e troca de experiências entre os cacauicultores e produtores da região, além de reunir grande público em torno de uma programação cultural diversificada.

Este ano, a abertura acontece na sexta-feira, às 19h, e em seguida, o tradicional desfile para a escolha da Rainha do Cacau e apresentação musical. Nos outros dois dias serão destinados às palestras técnicas, visitas de campo, exposição de produtos regionais, cavalgada, concurso da “Quebra do Cacau” e, ainda, os shows das bandas Forrozão Marajá, Aboio de Vaqueiro, Taty Vaqueira, Dayana Sena e Yata e Banda. Informações e Foto: SECOM/PMJ

