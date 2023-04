Prefeitura de Jequié promoveu encontro de conscientização sobre Autismo

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação de Pais e Amigos de Autistas de Jequié (AMAJE), realizou na tarde deste domingo, 2, o 1º Encontro da Conscientização do Autismo em Jequié. Estiveram presentes, a primeira dama e secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o secretário de Governo, Vagner Amparo; a presidente da AMAJE, Josiane Pereira; os vereadores Maria Aparecida Souza, a Pró Cida; João Paulo Fernandes; Moana Meira; a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social; mães, pais, familiares das crianças e adultos autistas.

O evento, promovido na data comemorativa ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, contou com apresentação musical do cantor Marcos Belchote e da banda Súditos na Fé, que embalaram os presentes com canções emblemáticas. Em seguida, foram desenvolvidas diversas atividades, a partir do tema “Mais informações, menos preconceito”, entre elas a participação de Suzana Cardoso, que é autista e escritora, graduando em Computação em Licenciatura, cofundadora da Inclusão Humanizada, criadora de conteúdo digital voltado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que abordou, entre outros assuntos, sobre a importância da inserção dos autistas na sociedade e a luta contra o capacitismo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

