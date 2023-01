Prefeitura de Jequié propõe ação civil pública contra Via Bahia concessionária que administra a BR 116

Diante das inúmeras tentativas da gestão municipal, para conseguir a recuperação viária do trecho urbano BR-116, e do total descaso, da Via Bahia, responsável pela manutenção da faixa de domínio dos acessos da BR – 116 ao Trevo do Poliduto, Cidade Nova, Trevo do Km 03 e Km 04, a Procuradoria geral, da Prefeitura de Jequié, promoveu uma Ação Cívil Pública, na Justiça Federal.

A gestão municipal, que desde o início do mandato do prefeito, Zé Cocá, reivindica o início das obras que deveriam ser executadas e garantir segurança aos usuários, e da população adjacentes, da rodovia federal, espera obter êxito judicial, para que a concessionária seja acionada a resolver definitivamente as irregularidades do capeamento asfáltico, e elimine os buracos que se alastram progressivamente, atentando-se aos deveres estabelecidos no Contrato de Concessão de Serviço Público referente ao Edital nº 001/2008, firmado com a União por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e ViaBahia. Informações e Foto: SECOM/PMJ

