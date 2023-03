Prefeitura de Jequié prorroga o prazo para realização do cadastramento do serviço de mototaxista

Para garantir a oportunidade e estimular a adesão dos mototaxistas que ainda não realizaram o cadastro para a regulamentação da categoria, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Governo e Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), prorrogou até o dia 31 de março, o cadastramento dos prestadores de serviço de mototáxi, conforme estabelecido no Decreto Municipal N° 24.073, que dispõe sobre o cadastramento dos prestadores de serviço de mototáxi, no âmbito do município de Jequié.

A SUMTRAN tem intensificado o atendimento desse público, buscando facilitar o acesso e orientar sobre os procedimentos necessários para o cadastramento através do telefone 0800 600 2500, com vistas a regulamentação da categoria. Após o término desse prazo de prorrogação, deverão ser iniciadas as plotagens para padronização e, posterior a isso, as fiscalizações. Os mototaxistas, portando os documentos necessários, deverão se dirigir à sede da Superintendência Municipal de Trânsito, localizada na Rua Gildelito Ferraz, no Jequiezinho, até o dia 31 de março. Informações: SECOM /PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários