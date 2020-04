Prefeitura de Jequié publica Decreto Municipal que disciplina e regulamenta abertura do CEAVIG

O PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro

de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 2020:

CONSIDERANDO a necessidade de abastecimento de alimentos no município

de Jequié.

CONSIDERANDO o fato de que há necessidade de reabertura gradual do

comércio de produtos essenciais dada a inexistência de novos casos no

município de Jequié desde o início dos decretos restritivos.

CONSIDERANDO as medidas de segurança e de controle de acesso das

pessoas no CEAVIG a serem adotas pelo Poder Público.

DECRETA:

Art. 1º – Fica determinada a reabertura do CEAVIG a partir do dia 9 de abril de

2020, por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo.

Art. 2º – O ingresso de comerciantes e consumidores no CEAVIG estará sujeito

ao cumprimento das determinações deste Decreto e será verificado em

barreiras instaladas nas entradas do local.

I – Não será permitido o ingresso de pessoas maiores de 60 (sessenta) anos;

II – Não será permitido o ingresso de mais do que 400 (quatrocentos)

consumidores por vez;

III – Todos os comerciantes e consumidores deverão estar a todo tempo com

máscaras, sejam elas artesanais ou não. As pessoas que não cumprirem esta

determinação serão retiradas ou não terão seu ingresso permitido.

Art. 3º – A feira funcionará nos dias de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira,

sexta-feira, sábado e domingo de 5 horas até 16 horas.

Art. 4º – Só será permitida a entrada de veículos para carga e descarga de

itens de abastecimento das barracas e comércios. Não será permitido o

ingresso e circulação de veículos a serviço de consumidores.

Art. 5º – Os estabelecimentos de características diversas da feira livre em geral

tais como bares, restaurantes e comércios de produtos de vestuário, calçados,

eletrônicos etc. que se encontrem dentro do CEAVIG não terão

funcionamento permitido.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se

as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE GOVERNAMENTAL DE GESTÃO DE CRISE, EM 07 DE ABRIL DE 2020.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários