Prefeitura de Jequié publica novo decreto com restrições e reduz público em eventos no município

O diário oficial publicado ontem (14), institui novas medidas restritivas, devido ao aumento de casos da Covid-19 no município de Jequié. A partir de agora a apresentação do cartão de vacina com duas doses, deve ser apresentada nas academias, e redução do público em eventos na cidade. veja o decreto na íntegra, DECRETO N.º 22.968 – EM 14 DE JANEIRO DE 2022

