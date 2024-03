Prefeitura de Jequié realiza apresentação da frota escolar à inspeção do CACS-FUNDEB

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, realizou a apresentação da frota de veículos que atende o transporte escolar no município aos representantes do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/Fundeb). Estiveram presentes a secretária de Educação, Elvia Sampaio; a presidente do CACS/Fundeb, Lucy de Santana; o coordenador municipal de transporte escolar, Ronaldo da Guarda; demais membros do CACS/Fundeb; equipe técnica da Secretaria de Educação.

A iniciativa de vistoria dos veículos que compõem a frota de transporte escolar faz parte das prerrogativas que visam a garantia da segurança e do bem-estar dos estudantes que utilizam o serviço. Durante o processo de inspeção, foram minuciosamente fiscalizados todos os elementos relacionados às condições estruturais dos veículos. Isso incluiu a avaliação dos estofados, dos pneus, das faixas obrigatórias, de toda a parte elétrica e dos cintos de segurança.

A ação, além de demonstrar o compromisso da Secretaria de Educação com as questões de segurança escolar, também reforça a avaliação positiva do serviço de manutenção que é realizado rotineiramente, ofertando um transporte escolar de qualidade e em perfeitas condições de funcionamento, conforme as normas estabelecidas. Informações e Foto: ASCOM/PMJ

