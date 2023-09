Prefeitura de Jequié realiza audiência pública sobre transporte público na segunda-feira

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, promove na segunda-feira, 25, às 17h, uma audiência pública na Câmara Municipal, destinada a discutir, coletivamente, as demandas, solicitações, além das sugestões de melhorias para a construção do processo licitatório relativo ao transporte público do município.

O objetivo da audiência pública é ser um instrumento de diálogo com a sociedade e, por isso, é extremamente relevante a participação dos representantes das entidades civis e da população, favorecendo o exercício da cidadania e o respeito ao processo legal. Após essa etapa, a administração municipal redigirá o termo de referência que orientará o processo licitatório para a nova concessão pública do transporte e a empresa vencedora do certame terá a concessão do transporte coletivo urbano de passageiros pelo período de 10 anos, sendo possível prorrogá-la uma vez por igual período.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Helder Souza Santos, esse encontro é essencial para que sejam elencados os itens prioritários que irão compor o edital de licitação. Informações: SECOM/PMJ

