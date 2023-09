Prefeitura de Jequié realiza campanha contra atropelamentos de animais, na área urbana e rural

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN) e ongs de proteção à vida animal, deu início, nesta quarta-feira, 20, a uma campanha de conscientização contra atropelamentos de animais, inclusive, os silvestres. Denominada de “Eu Freio Para os Animais”, a inciativa tem o objetivo de orientar os condutores de veículos a conduzir de forma mais consciente, respeitando as leis de trânsito, evitando acidentes como os atropelamentos de animais, tanto na sede quanto na Zona Rural do município.

Como parte da ação, foi realizada uma blitz educativa nas ruas do eixo central da cidade, com a entrega de panfletos, com dicas e informações sobre como proceder para evitar atropelamentos, e adesivos da campanha, que continua nessa quinta-feira, 21, e será estendida às escolas municipais, praças e locais públicos, ao longo de todo o ano. Para Analu Duarte, coordenadora das ações educativas do castramóvel, equipamento itinerante utilizado para castração de animais domésticos, a campanha auxilia, tanto nas estratégias de cuidado com os animais não-domésticos quanto nas ações de apoio para um trânsito mais seguro. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários