Prefeitura de Jequié realiza entrega novos carrinhos de lanches do Projeto Carrinho Legal

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Infraestrutura, realizou, nesta segunda-feira, 16, a entrega de 30 novos carrinhos de multiuso, que fazem parte do Projeto Carrinho Legal. Estiveram presentes, a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso Galvão; a gestora de Políticas Públicas, Marinelma Macedo; a assistente social da Secretaria de Infraestrutura, Gilda Lopes, representando o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes; além das pessoas contempladas.

Totalmente padronizados e com estrutura para a comercialização de lanches, salgados, cachorro-quente, entre outros, os equipamentos oferecem facilidade de manuseio e mobilidade, uma vez que são equipados com rodinhas e podem ser usados de forma itinerante. Os habilitados na chamada pública, participaram de capacitações técnicas e gerenciais gratuitas, com temas como Gestão do Negócio e Boas Práticas de Alimentação, por exemplo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

