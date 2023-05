Prefeitura de Jequié realiza novo chamamento para profissionais de apoio escolar

A Prefeitura de Jequié, por intermédio da Secretaria de Educação, em consonância ao Termo de Ajustamento de Conduta IC 608.9.97968/2022, proposto pelo Ministério Público – 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jequié, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais das pessoas com deficiência, torna público a convocação dos profissionais de apoio escolar, de forma excepcional, pelo prazo máximo de seis meses, com a finalidade exclusiva de suprir a necessidade atual dos alunos do Sistema Municipal de Ensino.

Confira o Edital de Chamamento e a lista de convocação dos profissionais de apoio escolar 007/2023, no link a seguir:

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº007-2023

