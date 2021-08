Prefeitura de Jequié realiza o evento “Folclore, o Saber Popular”, no bairro Joaquim Romão

Em comemoração ao Dia do Folclore Brasileiro, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e a Associação Beneficente Quilombola do Barro Preto, promoveu, na tarde de do último sábado, (21), o evento “Folclore, o Saber Popular”. O evento, realizado no entorno da Igreja Senhor do Bonfim, na comunidade, foi instalado em um espaço reservado para as pessoas, com acesso limitado, e respeitando os protocolos sanitários, com o uso obrigatório de máscara e álcool em gel.